عمره 7 شهور.. الجيش الإسرائيلي يقتل رضيعاً فلسطينياً بالضفة الغربية

قالت وزارة الصحة الفلسطينية إن القوات الإسرائيلية قتلت رضيعا فلسطينيا عمره سبعة شهور بعدما أطلقت النار على سيارة والديه في الضفة الغربية المحتلة.

وذكرت الوزارة أن الرضيع سام فهد أبو هيكل لقي حتفه مساء أمس الجمعة وأصيب والداه أثناء توجههما إلى تل الرميدة جنوب مدينة الخليل.

وأفادت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) بأن الرضيع تعرض لإصابة خطيرة بعدما أصابته الرصاصة نفسها التي أصابت والدته، في وجهه. وتوفي لاحقا متأثرا بجروحه.

أصيب والده، فهد أبو هيكل، وهو محاضر بجامعة بيت لحم، برصاصة في يده.

وكانت الأسرة مسافرة من بيت لحم في زيارة عائلية إلى الخليل عندما أطلق الجنود النار، وفقا للوكالة.

وصعد الجيش الإسرائيلي العمليات العسكرية في الضفة الغربية منذ الهجمات التي شنتها حركة حماس في السابع من أكتوبر 2023.

وقالت الأمم المتحدة الشهر الماضي إن أكثر من 1000 فلسطيني لقوا حتفهم في الضفة الغربية والقدس الشرقية منذ نشوب الحرب، 240 على الأقل منهم من الأطفال.

وقال والد الرضيع لوكالة أنباء أسوشيتد برس (أ ب) في مستشفى الأهلي بالخليل إن رصاصة أصابت الزجاج الأمامي للسيارة قبل أن تخترق يده اليمنى، ثم تصيب ابنه وزوجته الجالسين في المقعد الخلفي.

وأضاف أن زوجته في حالة حرجة لأن هناك شظية استقرت قرب قلبها.