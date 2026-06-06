الجيش الأمريكي يقصف مواقع رادار في إيران

أعلن الجيش الأمريكي أنه قصف مواقع رادار في إيران "دفاعا عن النفس" بعد إسقاط أربع مسيّرات إيرانية قالت واشنطن إنها كانت تهدد حركة الملاحة البحرية المدنية في المنطقة.

وكتبت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) أن القوات الأمريكية "أسقطت أربع مسيّرات (...) أُطلقت باتجاه مضيق هرمز" وهو أمر شكّل "تهديدا مباشرا لحركة الملاحة البحرية الإقليمية".

وأضافت "ثم قامت القوات الأمريكية بضرب مواقع رادار إيرانية للمراقبة الساحلية في غوروك وجزيرة قشم وذلك في إطار الدفاع عن النفس ضد أي هجمات جديدة"، مشيرة إلى أن "القوات الأمريكية تبقى متيقظة ومستعدة للرد في إطار الدفاع المشروع عن النفس على أي عدوان غير مبرر من جانب إيران".

من جهته، أفاد التلفزيون الإيراني الرسمي السبت "بسماع دوي انفجارات عدة" في سيريك في جنوب إيران قرابة الساعة 02,30 صباحا (23,00 بتوقيت غرينتش الجمعة).