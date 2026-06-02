صادرات الأسلحة الاسرائيلية تسجّل مستوى قياسياً للعام الخامس توالياً





سجلت صادرات الأسلحة الإسرائيلية مستوى قياسيا للعام الخامس تواليا، متجاوزة 19 مليار دولار في العام 2025، بفضل أنظمة الدفاع الجوي خصوصا، بحسب ما أعلنت وزارة الدفاع الثلاثاء.

وقالت الوزارة إنّ هذا المبلغ يعد الأعلى على الإطلاق الذي يسجّله القطاع في إسرائيل، ويشكّل زيادة "تقارب 30 في المئة مقارنة بالعام السابق".

وشكّلت أنظمة الصواريخ والقذائف والدفاع الجوي 29 في المئة من العقود التي أبرمتها إسرائيل، بحسب البيان.

وكانت الدول الأوروبية أكبر مستوردي الأسلحة الإسرائيلية في العام الماضي (36 في المئة)، تليها دول منطقة آسيا والمحيط الهادئ (32%)، ثم دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (15%).

وأوردت الوزارة أن أكثر من نصف العقود التي تم إبرامها كان بقيمة 100 مليون دولار أو أكثر.

وعزت وزارة الدفاع المستويات القياسية لصادرات إسرائيل من الأسلحة، إلى الاهتمام الذي أثارته الأنظمة المستخدمة في حروبها منذ السابع من أكتوبر 2023.

ونقل البيان الإسرائيلي عن وزير الدفاع يسرائيل كاتس قوله "هناك صلة واضحة ولا يمكن إنكارها بين النجاحات التي حققتها القوات الإسرائيلية على كل الجبهات، والقدرات الاستثنائية للصناعات الدفاعية الإسرائيلية، ونجاح الصادرات الإسرائيلية في مجال الدفاع في كل أنحاء العالم".