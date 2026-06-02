ترامب: إسرائيل و"حزب الله" وافقا على وقف القتال

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن إسرائيل و"حزب الله" وافقا على وقف القتال، مضيفا أن المفاوضات مع إيران تتحرك بسرعة بعد أن بدا أنها تتعثر بسبب الهجوم الإسرائيلي في لبنان.

وقال ترامب إنه تحدث مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، كما أجرى "مكالمة جيدة جدا" مع "حزب الله" من خلال ممثلين عنهم لم يسمهم.

أضاف في منشور على شبكته الاجتماعية تروث سوشال، أن نتنياهو وافق على إلغاء هجوم عسكري على بيروت، بينما وافق "حزب الله" على "وقف جميع عمليات إطلاق النار".

لكن ظهرت مؤشرات على وجود توتر جديد بين الولايات المتحدة وحليفتها إسرائيل بشأن الوضع في الشرق الأوسط.

وبدا أن نتنياهو يشكك بأي هدنة مع "حزب الله"، في حين ذكر موقع أكسيوس أن ترامب وصف رئيس الوزراء الإسرائيلي بأنه "مجنون" واتهمه بتعريض محادثات السلام مع إيران للخطر.

وجاءت تصريحات ترامب بعد أن ذكرت وكالة أنباء تسنيم الإيرانية، أن طهران علقت الحوار مع الوسطاء احتجاجا على الهجوم الإسرائيلي ضد حليفها "حزب الله" في لبنان.

وكتب ترامب الاثنين "أجريت مكالمة مثمرة للغاية مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، لن تتوجه أي قوات إلى بيروت، وأي قوات في طريقها قد عادت أدراجها بالفعل".

أضاف "بالمثل، ومن خلال ممثلين رفيعي المستوى، أجريت مكالمة جيدة جدا مع "حزب الله"، ووافق على وقف جميع عمليات إطلاق النار (...) وأن إسرائيل لن تهاجمه وهو لن يهاجم إسرائيل".

وفي منشور منفصل على منصة تروث سوشال، أكد دونالد ترامب أن "المحادثات مستمرة بوتيرة سريعة مع إيران".