فرنسا تطلب اجتماعاً طارئاً لمجلس الأمن الدولي بشأن لبنان

أعلن وزير الخارجية الفرنسي اليوم الاحد أن بلاده طلبت عقد اجتماع طارئ لمجلس الامن الدولي بعدما سيطر الجيش الاسرائيلي على قلعة الشقيف الاستراتيجية في جنوب لبنان.

وقال جان نويل بارو لقناة بي اف ام تي في "طلبت اجتماعا طارئا لمجلس الامن الدولي لأنه إذا كنا نعترف بحق اسرائيل، على غرار أي بلد، في الدفاع المشروع، في الدفاع عن نفسها ضد هجمات ""حزب الله" (...) فلا شيء يبرر تمديد العمليات العسكرية الاسرائيلية في لبنان واحتلالها الأكثر اتساعا للأراضي اللبنانية".

وأضاف "إنه خطأ فادح ترتكبه اسرائيل (...) لأن هذا التقدم على الأراضي اللبنانية لا يتنافى مع التزامات إسرائيل فحسب، ما دام هناك وقف لإطلاق النار في لبنان منذ 17 ابريل، بل يناقض (أيضا) القانون الدولي".