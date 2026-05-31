الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل أحد جنوده في جنوب لبنان

أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الأحد مقتل أحد جنوده في هجوم بطائرة مسيّرة تابعة لـ"حزب الله" في جنوب لبنان السبت، ما يرفع عدد قتلاه إلى 25 منذ مطلع مارس.

وأوضح الجيش في بيان مقتضب أن رقيبا في الحادية والعشرين من عمره "قُتل في المعارك في جنوب لبنان"، فيما أكد متحدث عسكري لوكالة فرانس برس أنه قضى في ضربة بطائرة مسيّرة نفّذها "حزب الله".

وبذلك، يرتفع إجمالي القتلى الإسرائيليين إلى 25 شخصا، بينهم 24 جنديا ومتعاقد مدني واحد، منذ استئناف المواجهات بين إسرائيل و"حزب الله" المدعوم من إيران في الثاني من مارس.