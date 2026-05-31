الجيش الإسرائيلي يعلن السيطرة على قلعة استراتيجية في جنوب لبنان

سيطرت القوات الإسرائيلية على جبل استراتيجي تعلوه قلعة بناها الصليبيون في جنوب لبنان، فيما يعد أعمق توغل في البلاد منذ أكثر من ربع قرن.

وتأتي السيطرة على قلعة بوفورت بالقرب من مدينة النبطية بعد أيام من قتال كثيف وهجمات جوية على قرى قريبة، حيث تهاجم القوات الإسرائيلية أعضاء "حزب الله" في المنطقة.

وتمثل السيطرة على القلعة مكسبا كبيرا لإسرائيل منذ بدء الحرب بين إسرائيل و"حزب الله" مطلع مارس الماضي.

ونشر المتحدث باللغة العربية باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي صورة على منصة " اكس" تظهر تجول القوات الإسرائيلية خارج القلعة. وكانت القوات الإسرائيلية قد سيطرت على القلعة لمدة 18 عاما حتى انسحابها من لبنان عام 2000.

قال الجيش الإسرائيلي في بيان إنه شن عملية منذ أيام في مرتفعات بوفورت ووادي السلوقي تجاه الجنوب بهدف تفكيك البنية التحتية لـ"حزب الله" والقضاء على "التهديدات المباشرة للمدنيين الإسرائيليين".

وأضاف البيان أن الجيش على استعداد "لتوسيع العملية في حال تطلب الأمر ذلك".

ويشار إلى أن القوات الإسرائيلية تتقدم منذ أيام في القرى القريبة من قلعة بوفورت بعدما عبرت نهر الليطاني، الذي كانت تستخدمه في السابق كحدود فعلية. ويبعد الجيش الإسرائيلي الآن نحو 5 كيلومترات عن مدينة النبطية الرئيسية في جنوب لبنان.