الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل إحدى جندياته قرب الحدود مع لبنان

أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الخميس مقتل جندية من صفوفه أمس الأربعاء إثر هجوم بطائرة مسيّرة تابعة لـ"حزب الله" قرب الحدود مع لبنان، ما يرفع حصيلة قتلاه منذ مطلع مارس إلى 24 جنديا.

وقال الجيش في بيان مقتضب "قُتلت الرقيبة روتيم ياناي البالغة 20 عاما، خلال عملية عسكرية في شمال إسرائيل".

وأوضحت ناطقة باسم الجيش الاسرائيلي لوكالة فرانس برس أن الرقيبة قُتلت بغارة أطلقتها مسيّرة تابعة "حزب الله".

وأصبح إجمالي عدد القتلى الإسرائيليين 24، بينهم 23 جنديا ومتعاقد مدني واحد، منذ تجدد المواجهات مع "حزب الله" المدعوم من إيران في أوائل مارس.