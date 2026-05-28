إسرائيل تشن غارات مكثفة على مدينة صور في جنوب لبنان

أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الخميس أنه بدأ بضرب بنية تحتية لـ"حزب الله" حول مدينة صور، وذلك عقب إصداره أمرا لسكان مبان بالإخلاء في المدينة الواقعة في جنوب لبنان.

وجاء في بيان للمتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أنه "في ضوء قيام "حزب الله" الارهابي بخرق اتفاق وقف اطلاق النار، يضطر جيش الدفاع للعمل ضده بقوة".

أضاف البيان الذي أُرفق بخرائط تم تحديد عدد من المباني فيها باللون الأحمر، "أنتم تتواجدون بالقرب من مبان يستخدمها "حزب الله" الإرهابي. حرصا على سلامتكم عليكم اخلاؤها فورا والانتقال إلى شمال نهر الزهراني".

ولاحقا قال الجيش في بيان آخر على تطبيق تليغرام إنه بدأ "بضرب بنية تحتية تابعة لـ"حزب الله" في منطقة صور".

وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية، بوقوع مجموعتين من الغارات الإسرائيلية على مدينة صور ومنطقة تقع إلى شرقها صباح الخميس، حيث استهدفت إحداها مبنى وتسببت باندلاع حريق.