إسرائيل تؤكد مقتل القائد الجديد للجناح العسكري لـ"حماس" بغارة جوية

أعلنت إسرائيل اليوم الأربعاء أنها اغتالت القائد الجديد للجناح العسكري لحركة "حماس" غداة استهدافه بغارة جوية على غزة، رغم سريان وقف لإطلاق النار منذ أكتوبر.

وكتب وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس في منشور عبر منصة إكس "تم القضاء أمس على قائد الجناح العسكري لحركة "حماس" في غزة".

وكان كاتس ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد أعلنا الثلاثاء أن الجيش الإسرائيلي نفّذ غارة جوية على غزة استهدفت محمد عودة، القائد الجديد لكتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لـ "حماس". ولم تُصدر "حماس" أي بيان حتى الآن في هذا الشأن.