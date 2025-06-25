ترامب: معلومات المخابرات عن ضربة إيران النووية "غير حاسمة"!





قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الأربعاء إن الأضرار التي لحقت بالمواقع النووية الإيرانية جراء الضربات الصاروخية التي تعرضت لها في مطلع الأسبوع جسيمة، مع إقراره بأن معلومات المخابرات المتاحة في هذا الصدد غير حاسمة.

وجاءت تعليقاته في أعقاب تقارير نشرتها رويترز ووسائل إعلام أخرى أمس الثلاثاء كشفت أن وكالة مخابرات الدفاع الأمريكية قدرت أن الضربات عطلت البرنامج النووي الإيراني بضعة أشهر فقط، على الرغم من تأكيد مسؤولين في الإدارة الأمريكية أن البرنامج محي تماما.

وقال ترامب للصحفيين قبل قمة قادة حلف شمال الأطلسي "معلومات المخابرات ليست حاسمة تماماً. تقول المخابرات إننا لا نعرف، ربما كانت جسيمة جداً. هذا ما تشير إليه المخابرات".

وذهب ترامب لاحقاً إلى أن البرنامج النووي الإيراني تراجع "عقوداً إلى الوراء، لكنني لا أعتقد أنهم سيحيونه أبدا".

كان ترامب جالسا إلى جانب وزيري الخارجية ماركو روبيو والدفاع بيت هيجسيث، اللذين شككا أيضا في مصداقية تقييم وكالة مخابرات الدفاع.