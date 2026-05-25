وزير الأمن الإسرائيلي يدعو إلى استئناف القتال "المكثّف" في لبنان

دعا وزير الأمن القومي الإسرائيلي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير اليوم الاثنين إلى استئناف القتال "المكثف" في لبنان، رغم وقف إطلاق النار المعلن بين "حزب الله" والدولة العبرية.

وقال بن غفير في منشور على منصة إكس، "حان الوقت كي يتخذ رئيس الحكومة موقفا حازما مع دونالد ترامب ويقول له إنّ إسرائيل ستستأنف الحرب في لبنان".

وأضاف "يجب قطع الكهرباء عن لبنان، ويجب الاستيلاء على نهر الزهراني واستئناف القتال المكثف"، وذلك في إشارة إلى نهر في جنوب لبنان واقع على بعد نحو 40 كيلومترا الى شمال الحدود اللبنانية مع الدولة العبرية.

وانجرّ لبنان إلى حرب الشرق الأوسط في الثاني من مارس على خلفية بدء الحرب في إيران في فبراير.

ورغم سريان وقف لإطلاق النار بين إسرائيل و"حزب الله" منذ 17 أبريل، واصلت الدولة العبرية شنّ ضربات تقول إنها تستهدف الحزب ومنشآته، بينما تواصل قواتها احتلال قرى وعمليات تدمير ونسف للمنازل والمباني في جنوب لبنان.

وأعلن الجيش الإسرائيلي إقامة "خط أصفر" في جنوب لبنان يبعدُ نحو 10 كيلومترات شمال الحدود، وحظرت على أي كان الاقتراب منها. كما تدفع إنذاراته بالإخلاء التي تشمل بلدات تقع على مسافة عشرات الكيلومترات من الحدود، الى إفراغ مناطق كثيرة من سكانها.