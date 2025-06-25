"بريكس" تدعو إلى "كسر حلقة العنف" في الشرق الأوسط

دعت مجموعة بريكس إلى "كسر حلقة العنف في الشرق الأوسط" بعد الهجمات الإسرائيلية والأميركية على إيران، الدولة العضو في هذه المنظمة التي تضم عشر دول ذات اقتصادات ناشئة.

في إعلان مشترك نشرته البرازيل التي تتولى الرئاسة الدورية للمجموعة، مساء أمس، دانت دول بريكس (الإمارات والبرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا ومصر وإثيوبيا وإندونيسيا وإيران) الهجمات ضد منشآت نووية، مطالبة بأن يكون الشرق الأوسط "منطقة خالية من الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل".

وأضاف البيان "من الملحّ كسر حلقة العنف واستعادة السلام".

كما أعربت الدول العشر في بيانها عن "قلقها العميق إزاء أيّ هجوم يستهدف منشآت نووية سلمية في انتهاك للقانون الدولي وقرارات الوكالة الدولية للطاقة الذرية ذات الصلة".

وأضاف البيان "يجب الحفاظ على الدوام على الضمانات النووية والسلامة والأمن النوويين، بما في ذلك في النزاعات المسلّحة، من أجل حماية السكان والبيئة".

وفي 13 يونيو، شنّت إسرائيل حملة عسكرية جوية واسعة النطاق ضدّ إيران استهدفت خصوصا المنشآت النووية في إيران التي تتّهمها الدولة العبرية بالسعي لامتلاك سلاح ذري، وهو ما تنفيه طهران التي تدافع بالمقابل عن حقّها في حيازة برنامج نووي مدني.

والأحد شنّت الولايات المتحدة ضربات غير مسبوقة ضدّ المنشآت النووية الإيرانية في فوردو وأصفهان ونطنز.

وردّت طهران بإطلاق صواريخ ومسيّرات نحو إسرائيل، كما قصفت الإثنين قاعدة العُديد في قطر، في ضربة اعتبرها الرئيس الأميركي دونالد ترامب "ضعيفة للغاية" وشكر طهران على "الإخطار المبكر"الذي قدّمته لبلاده بشأن عزمها على توجيه هذه الضربة الرمزية.

وليل الإثنين أعلن ترامب أنّ إسرائيل وإيران توصلتا إلى هدنة بدأ سريانها الثلاثاء ولا تزال صامدة.