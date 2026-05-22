الجيش الإسرائيلي يقتل شخصَين بغارة جوية في جنوب لبنان

نفذت القوات الإسرائيلية غارة جوية أسفرت عن مقتل شخصَين حيث قال الجيش اليوم الجمعة إنهما كانا مسلحَين و"يتحركان بطريقة مريبة" في جنوب لبنان.

وذكر الجيش الإسرائيلي على تلغرام "قبل فترة وجيزة، رصد الجيش (...) شخصَين مسلّحَين يتحركان بطريقة مريبة على مسافة مئات الأمتار من الأراضي الإسرائيلية، في جنوب لبنان".

وأضاف "بعد تحديد هويتهما ومراقبتهما من جانب الجيش الإسرائيلي، تم استهداف المسلّحَين والقضاء عليهما في غارة جوية".

ومنذ إعلان الهدنة في 17 أبريل والتي دخل تمديدها لمدة 45 يوما إضافيا حيز التنفيذ مطلع الأسبوع الجاري، واصلت إسرائيل شنّ ضربات تقول إنها تستهدف "حزب الله" وعناصره، والقيام بعمليات نسف وتدمير في مناطق محاذية للحدود تحتلها قواتها.

وأدّت الغارات الاسرائيلية على لبنان منذ بدء الحرب بين اسرائيل و"حزب الله" في 2 مارس، إلى مقتل 3089 شخصا، من بينهم 116 مسعفا وعاملا في القطاع الصحي، وفق الأرقام التي قدمتها وزارة الصحة اللبنانية الخميس.

من جهتها، أفادت إسرائيل بمقتل 22 جنديا.

واتسعت دائرة الحرب في الشرق الأوسط إلى لبنان بعد إطلاق "" في الثاني من مارس صواريخ باتجاه إسرائيل ردا على مقتل المرشد الإيراني علي خامنئي.