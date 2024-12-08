الجيش الإسرائيلي يعلن انتشاره في المنطقة العازلة في الجولان

أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الأحد انتشار قواته في المنطقة العازلة منزوعة السلاح في الجولان جنوب غرب سوريا، على أطراف الهضبة التي احتلتها الدولة العبرية من سوريا وضمتها لاحقا.

وقال الجيش في بيان "في ضوء الأحداث في سوريا وبناء على تقييم الوضع وإمكانية دخول مسلحين إلى المنطقة الفاصلة العازلة قام جيش الدفاع بنشر قوات في المنطقة الفاصلة العازلة وفي عدة نقاط دفاعية ضرورية".

وأضاف أن هذه الخطوة جاءت "لضمان سلامة أمن سكان بلدات هضبة الجولان ومواطني إسرائيل".

وأكد الجيش في بيانه أنه "لا يتدخل" في الأحداث الواقعة في سوريا.

وأضاف البيان إنه "تقرر فرض منطقة عسكرية مغلقة ابتداء من اليوم (الأحد) في المناطق الزراعية في منطقة ماروم جولان، هين زيفان وبقعاتا وخربة عين حور".

وقال الجيش إنه سيقوم بتقييد دخول المزارعين في مناطق معينة.

كذلك، قال الجيش إنه "تقرر ... أن تكون الدراسة اليوم (الأحد) عن بعد" في أربع قرى درزية في شمال هضبة الجولان.