ردود الفعل الدولية على الأحداث في سوريا

أبلغت قيادة الجيش السوري الضباط اليوم الأحد بأن حكم بشار الأسد الذي استمر 24 عاما قد انتهى، حسبما قال ضابط سوري مطلع على الأمر لرويترز، وذلك في أعقاب هجوم سريع شنته الفصائل المسلحة.

الرئيس الأمريكي

قال البيت الأبيض في بيان "الرئيس بايدن وأعضاء فريقه يتابعون عن كثب الأحداث غير العادية في سوريا وهم على اتصال دائم مع الشركاء الإقليميين".

دونالد ترامب

كتب على منصة إكس "رحل الأسد. فر من بلاده. لم تعد روسيا بقيادة فلاديمير بوتين مهتمة بحمايته بعد الآن".

وأضاف "روسيا وإيران في حالة ضعف الآن، الأولى بسبب أوكرانيا والاقتصاد السيئ، والأخرى بسبب إسرائيل ونجاحها في المعركة".

وزير الخارجية الإيطالي

كتب على إكس "أتابع باهتمام بالغ تطورات الوضع في سوريا. وأنا على اتصال دائم بسفارتنا في دمشق ومع مكتب رئيسة الوزراء. دعوت إلى اجتماع طارئ في الساعة 10:30 في وزارة الخارجية".

مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا

أكد في بيان على الرغبة الواضحة التي عبر عنها ملايين السوريين في ترتيبات لمرحلة انتقالية مستقرة وشاملة.

وحث جميع السوريين على إعطاء الأولوية للحوار والوحدة واحترام القانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان في سعيهم لإعادة بناء دولتهم، مضيفا أنه على استعداد لدعم الشعب السوري في رحلته نحو مستقبل مستقر وشامل.

الفلبين

دعت جميع الأطراف المعنية إلى ضبط النفس والإحجام عن المزيد من العنف لتجنب سقوط قتلى ومصابين بين المدنيين.

وقالت "نعبر عن قلقنا بشأن وضع مواطنينا في سوريا وننصحهم باتخاذ الاحتياطات اللازمة والبقاء على اتصال مع السفارة الفلبينية في دمشق".

برلماني روسي

نقلت وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء عن نائب رئيس مجلس الاتحاد الروسي قسطنطين كوساتشوف اليوم الأحد قوله إن على السوريين أن يتعاملوا بأنفسهم مع حرب أهلية شاملة.

تركيا

أكد وزير الخارجية التركي أنه يجب الحفاظ على مؤسسات الدولة وتوحيد مجموعات المعارضة وسنعمل من أجل الاستقرار والأمان في سوريا، داعياً جميع الأطراف إلى التصرف بحكمة ويقظة.

الأمم المتحدة

قال مبعوث الأمم المتحدة في بيان "يمثل اليوم لحظة فاصلة في تاريخ سوريا، لافتاً إلى أن "التحديات التي تنتظرنا هائلة ونحن نسمع من ينتابه القلق والتوجس. ومع ذلك، فهذه لحظةٌ لاحتضان إمكانية التجديد. إن صمود الشعب السوري يفضي إلى مسار نحو سوريا موحدة وسلمية".

وحض بيدرسن "جميع السوريين على إعطاء الأولوية للحوار والوحدة واحترام القانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان في سعيهم إلى إعادة بناء مجتمعهم".

الصين

-أعربت الصين الأحد عن أملها في أن تستعيد سوريا "الاستقرار في أسرع وقت ممكن"، بعد إعلان فصائل مسلحة دخول قواتها دمشق و"هروب" الرئيس بشار الأسد.

وأفادت وزارة الخارجية الصينية في بيان بأن بكين "تتابع عن كثب تطور الوضع في سوريا وتأمل في أن تستعيد سوريا الاستقرار في أسرع وقت ممكن".

وزارة الدفاع الأمريكية

قال دانييل شابيرو نائب مساعد وزير الدفاع الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط في مؤتمر حوار المنامة الأمني في العاصمة البحرينية اليوم الأحد إن الولايات المتحدة ستظل موجودة في شرق سوريا وستتخذ الإجراءات اللازمة لمنع عودة ظهور تنظيم داعش، داعياً جميع الأطراف إلى حماية المدنيين وخاصة الأقليات والالتزام بالمعايير الدولية.

الخارجية الروسية

قالت وزارة الخارجية الروسية في بيان اليوم الأحد إن الرئيس السوري بشار الأسد ترك منصبه وغادر البلاد بعد أن أصدر أوامره بتسليم السلطة سلميا.

وأضافت أن القواعد العسكرية الروسية في سوريا وضعت في حالة تأهب قصوى، لكن لا يوجد تهديد خطير لها في الوقت الحالي، وإن موسكو على اتصال بجميع فصائل المعارضة السورية وحثت جميع الأطراف على الامتناع عن العنف.

فرنسا

قال الناطق باسم وزارة الخارجية الفرنسية كريستوف لوموان الأحد، إن فرنسا "ترحب بسقوط نظام بشار الأسد".

وأوضح "تدعو فرنسا (...) إلى احترام سيادة سوريا ووحدة أراضيها"، وعلى المستوى الداخلي، "إلى انتقال سياسي سلمي يحترم تنوع الشعب السوري ويحمي المدنيين وجميع الأقليات".

وتابع أن باريس تؤكد أنها "ستقوم بدورها كاملا (...) لمساعدة السوريين على إيجاد طريق المصالحة والإعمار عبر حل سياسي شامل، بما يتوافق مع قرار مجلس الأمن الدولي 2254".