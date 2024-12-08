أمريكا تعلن عن حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا

أعلنت الولايات المتحدة أمس السبت عن حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا بقيمة 988 مليون دولار، في حين تسابق واشنطن الوقت لتقديم دعم لكييف قبل تولي الرئيس المنتخب دونالد ترامب منصبه.

ويثير فوز ترامب بالرئاسة الأمريكية مخاوف من انحسار الدعم الأمريكي، ويقلّص الهامش الذي يمكن من خلاله للإدارة الحالية توفير مساعدات بمليارات الدولارات تم إقرارها لحساب كييف قبل توليه سدة الرئاسة.

وجاء في بيان للبنتاغون أن الحزمة تشمل مسيّرات وذخيرة لمنصات إطلاق الصواريخ الدقيقة هيمارس ومعدات وقطع غيار لأنظمة المدفعية والدبابات والآليات المدرّعة.

ستُموّل المساعدات من خلال مبادرة المساعدة الأمنية لأوكرانيا التي يتم بموجبها شراء معدات عسكرية من قطاع الصناعات الدفاعية أو الشركاء بدلا من سحبها من المخزونات الأمريكية، ما يعني أنها لن تصل فورا إلى ميدان المعركة.

وحذر وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن السبت من أن عدم الاستمرار في مواجهة التصرفات الروسية قد تكون له عواقب وخيمة.

وقال في منتدى ريغان للدفاع الوطني في كاليفورنيا "يمكننا الاستمرار في مواجهة الكرملين، أو يمكننا السماح (للرئيس الروسي فلاديمير) بوتين بفعل ما يحلو له ونحكم على أولادنا وأحفادنا بالعيش في عالم من الفوضى والنزاعات".

وتابع أوستن "لقد اتخذت الإدارة الحالية خيارها. والشيء نفسه ينطبق على تحالف من الحزبين في الكونغرس. سيتعيّن على الإدارة المقبلة اتخاذ قرارها بنفسها".

كذلك، شدد على أهمية حلفاء الولايات المتحدة وشركائها، وهو ما قال إنه يتناقض مع نظرة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للعالم. وقال قائد البنتاغون "في نهاية المطاف تصبح أمريكا أضعف عندما تقف بمفردها. وتصبح أمريكا أصغر عندما تقف منفردة".

والإثنين، أعلنت الولايات المتحدة حزمة مساعدات عسكرية لأوكرانيا بقيمة 725 مليون دولار تشمل دفعة ثانية من الألغام الأرضية إضافة إلى أسلحة مضادة للطائرات وأخرى مضادّة للدروع.

وتعمل الإدارة الأمريكية المنتهية ولايتها على إيصال أكبر قدر ممكن من المساعدات إلى أوكرانيا قبل أن يتولى ترامب الذي انتقد مرارا المساعدات الأمريكية لكييف، سدة الرئاسة.

ويصرّ ترامب على أنه قادر على إرساء وقف لإطلاق النار خلال ساعات.

وأثارت تعليقات ترامب مخاوف في كييف وأوروبا بشأن مستقبل المساعدات الأمريكية، وقدرة أوكرانيا على الصمود في وجه الهجمات الروسية في حال توقف الدعم الأمريكي.

وواشنطن هي الداعم الرئيسي لكييف وقد خصصت لها أكثر من 60 مليار دولار من المساعدات العسكرية منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير 2022.