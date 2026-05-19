ترامب: الهجوم على إيران كان مقرراً الثلاثاء وأجّلناه

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه ألغى هجوما على إيران كان مقررا الثلاثاء، بناء على طلب من قادة خليجيين.

وجاء إعلان ترامب في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي اليوم الاثنين، في وقتٍ كان قد هدد فيه بأن الوقت ينفد أمام إيران لإبرام اتفاق، وإلا فإن القتال سيتجدد بعد وقف هش لإطلاق النار.

ولم يكشف ترامب عن تفاصيل الهجوم المخطط له، بيد أنه قال إنه أصدر تعليماته للجيش الأمريكي "بأن يكون على أهبة الاستعداد للمضي قدما في هجوم شامل واسع النطاق على إيران، في أي لحظة، في حال عدم التوصل إلى اتفاق مقبول".

ويهدد ترامب منذ أسابيع بأن وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في منتصف أبريل قد ينتهي إذا لم تتوصل إيران إلى اتفاق، وذلك في ظل معايير وشروط متغيرة لإبرام مثل هذا الاتفاق.

وقال ترامب في منشوره على وسائل التواصل الاجتماعي إنه ألغى الضربة المخطط لها بناء على طلب من حلفاء في الشرق الأوسط.

وكان ترامب قد حدد مرارا مواعيد نهائية لطهران ثم تراجع عنها لاحقا.

كما تحدث ترامب في الأيام الأخيرة مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس الصيني شي جين بينج بشأن الحرب الإيرانية.