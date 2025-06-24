كيف أصبح ترامب الوسيط الأقوى في الهدنة بين إسرائيل وإيران؟!

يمثل إنهاء الحرب بين إسرائيل وإيران ربحاً للجميع في الوضع الذي بلغته وخاصة الفصل الأخير إثر إطلاق إيران صواريخ على قاعجة العديد الجوية في قطر. لكن اللافت أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان هو الوسيط الأقوى في الهدنة التي أعلنها ووافق عليها الطرفان.

و قال مسؤول كبير في البيت الأبيض إن الرئيس دونالد ترامب توسط في اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران، وذلك خلال اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وعن طريق تواصل فريقه مع المسؤولين الإيرانيين.

وذكر المسؤول، الذي قدم تفاصيل عن وقف إطلاق النار شريطة عدم الكشف عن هويته، أن إسرائيل وافقت على وقف إطلاق النار ما لم تشن إيران هجمات جديدة، كما أشارت إيران إلى التزامها بالاتفاق.

في الأثناء، كان نائب الرئيس الأمريكي جيه.دي فانس ووزير الخارجية ماركو روبيو والمبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف، على اتصال مباشر وغير مباشر مع الإيرانيين.

وأبلغ ترامب شبكة (إن.بي.سي نيوز) بأنه يتوقع أن يستمر وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران "إلى الأبد".