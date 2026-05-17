قاعدة عسكرية إسرائيلية سرية ثانية في صحراء العراق

كشف مسؤولون عراقيون، عن وجود قاعدة إسرائيلية سرية ثانية في صحراء العراق اُستخدمت خلال حرب إيران، بحسب تقرير لصحيفة "نيويورك تايمز".

وقال التقرير، نقلاً عن المسؤولين العراقيين، إن تل أبيب أمضت أكثر من عام في تجهيز الموقع السري في وكانت تستخدمه في عملياتها العسكرية ضد إيران.

ويضيف التقرير أن القاعدة تقع بالقرب من بلدة "النخيب" اكتشفها راع كان يقود شاحنة بيك أب، حيث تعرض، وفق شهود، لمطاردة من مروحية أطلقت عليه النار.

ووفقاً لصحيفة "نيويورك تايمز"، كان الراعي ذاهبا لشراء بعض الحاجيات، وعثر في طريقه على سر عسكري إسرائيلي شديد الحساسية في الصحراء العراقية. وتقول عائلته إن ذلك كلّفه حياته.

يذكر أن صحيفة "وول ستريت جورنال"، كانت كشفت سابقا عن وجود موقع إسرائيلي في صحراء العراق، اُستخدمت أيضاً منطلقاً لعمليات ضد إيران في الحرب الأخيرة.