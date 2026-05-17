"الإحصائي الخليجي": "التعاون" يحقق 100% في تغطية اللقاحات ويتجاوز المتوسط العالمي

أظهرت البيانات الصادرة عن المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، أن دول المجلس حققت إنجازًا لافتًا في مجال التحصين، حيث بلغت نسبة التغطية باللقاحات الأساسية 100% خلال عام 2024، مقارنة بنحو 84% على المستوى العالمي، ما يعكس كفاءة البرامج الوطنية للتحصين وقوة أنظمة الصحة العامة في دول الخليج.

وتشير البيانات الواردة في النشرة الأسبوعية الصادرة بمناسبة يوم الصحة العالمي 2026، أن دول مجلس التعاون الخليجي تواصل تعزيز دورها الريادي في دعم الصحة العالمية، من خلال الاستثمار في البحث والتطوير الطبي، وتوسيع نطاق الوصول إلى الأدوية واللقاحات بأسعار ميسورة، ما يؤكد أن الاستثمار المستمر في البنية الصحية وتعزيز التعاون الدولي يمثلان حجر الأساس في السياسات الصحية الخليجية لتحقيق التغطية الصحية الشاملة وضمان مستقبل صحي مستدام للجميع.

وبلغ حجم إسهام دول مجلس التعاون في تمويل القطاع الصحي والبحث الطبي، في سياق دعم الجهود الصحية الدولية، وضمن المساعدات الإنمائية الرسمية، نحو 842.7 مليون دولار أمريكي خلال عام 2024، وهو ما يمثل حوالي 4.6% من إجمالي المساعدات الإنمائية الدولية، في مؤشر واضح على التزام دول المجلس بتعزيز الصحة العالمية ونقل المعرفة الطبية.

وأكدت النشرة أن هذه الجهود تأتي في إطار تحقيق أهداف التنمية المستدامة، لا سيما الهدف الثالث المعني بضمان تمتع الجميع بأنماط عيش صحية وتعزيز الرفاهية في جميع الأعمار، مع التركيز على دعم البحث العلمي كركيزة أساسية لتحسين جودة الخدمات الصحية.

وتبرز دول المجلس كشريك فاعل في دعم الدول النامية، من خلال الإسهام في تطوير الأنظمة الصحية وتعزيز قدراتها على مواجهة التحديات الصحية، إضافة إلى ضمان وصول الأدوية واللقاحات الأساسية إلى الفئات السكانية المختلفة.