ترحيب خليجي بنجاح جهود الإمارات في عملية تبادل الأسرى بين روسيا وأوكرانيا

البديوي: الوساطة الثالثة والعشرون للإمارات تأتي ضمن جهودها القيّمة ودورها الإنساني

أشاد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، جاسم محمد البديوي، بجهود ونجاح وساطة دولة الإمارات في عملية تبادل الأسرى بين روسيا الاتحادية وجمهورية أوكرانيا، التي أسفرت عن إنجاز عملية تبادل جديدة شملت 410 أسرى.

وقال البديوي إن هذه الوساطة الثالثة والعشرين لدولة الإمارات منذ اندلاع الأزمة الروسية - الأوكرانية، تأتي ضمن جهودها القيمة والمتواصلة ودورها الإنساني في تعزيز الوصول إلى حل سلمي بين الجانبين.

وجدد البديوي أن موقف مجلس التعاون من الأزمة الروسية - الأوكرانية مبني على مبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، والحفاظ على النظام الدولي القائم على احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها واستقلالها السياسي، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، وعدم استخدام القوة أو التهديد بها.

كما رحبت مملكة البحرين بنجاح جهود الوساطة، معتبرة ذلك خطوة إنسانية إيجابية وبناءة تسهم في دعم جهود التهدئة وتعزيز فرص التوصل إلى حل سلمي للأزمة الأوكرانية.

وأعربت وزارة الخارجية البحرينية في بيان بثته وكالة الأنباء البحرينية، عن تقدير مملكة البحرين للجهود الدبلوماسية والإنسانية التي تبذلها دولة الإمارات، وإسهاماتها في الإفراج عن 7101 أسير منذ اندلاع الأزمة الأوكرانية عبر 23 عملية وساطة، مجددة دعم المملكة للمبادرات الإقليمية والدولية كافة الرامية إلى إنهاء الحرب عبر الحوار والوسائل السلمية، والتخفيف من تداعياتها الإنسانية، بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، وترسيخ السلام العادل والمستدام.