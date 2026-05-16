البحرين ترحب بجهود الإمارات في إنجاز تبادل 410 أسرى بين روسيا وأوكرانيا





رحبت مملكة البحرين بنجاح جهود الوساطة التي قامت بها دولة الإمارات بين روسيا الاتحادية وجمهورية أوكرانيا، والتي أسفرت عن إنجاز عملية تبادل جديدة شملت 410 أسرى، معتبرةً ذلك خطوة إنسانية إيجابية وبنّاءة تسهم في دعم جهود التهدئة وتعزيز فرص التوصل إلى حل سلمي للأزمة الأوكرانية.

وأعربت وزارة الخارجية البحرينية في بيان بثته وكالة الأنباء البحرينية عن تقدير مملكة البحرين للجهود الدبلوماسية والإنسانية التي تبذلها دولة الإمارات، وإسهاماتها في الإفراج عن 7101 أسير منذ اندلاع الأزمة الأوكرانية عبر 23 عملية وساطة، مجددةً دعم المملكة للمبادرات الإقليمية والدولية كافة الرامية إلى إنهاء الحرب عبر الحوار والوسائل السلمية، والتخفيف من تداعياتها الإنسانية، بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، وترسيخ السلام العادل والمستدام.