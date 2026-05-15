أمين عام مجلس التعاون يشيد بجهود الإمارات في عملية تبادل الأسرى بين روسيا وأوكرانيا





أشاد معالي جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، بجهود ونجاح وساطة دولة الإمارات في عملية تبادل الأسرى بين روسيا الاتحادية وجمهورية أوكرانيا، والتي أسفرت عن إنجاز عملية تبادل جديدة شملت 410 أسرى.

وقال معاليه إن هذه الوساطة الثالثة والعشرين لدولة الإمارات منذ اندلاع الأزمة الروسية - الأوكرانية، تأتي ضمن جهودها القيمة والمتواصلة ودورها الإنساني في تعزيز الوصول إلى حل سلمي بين الجانبين.

وجدد موقف مجلس التعاون من الأزمة الروسية – الأوكرانية مبني على مبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، والحفاظ على النظام الدولي القائم على احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها واستقلالها السياسي، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، وعدم استخدام القوة أو التهديد بها.