إسرائيل ولبنان تتفقان على تمديد وقف إطلاق النار لمدة 45 يوماً





أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الجمعة، أن إسرائيل ولبنان اتفقا على تمديد وقف إطلاق النار بينهما لمدة 45 يوما، وذلك عقب جولة جديدة من المحادثات أُجريت في واشنطن.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، تومي بيجوت، إن هذا الاتفاق جاء عقب يومين "مثمرين" من المحادثات، على أن يعقبها مزيد من المفاوضات يومي 2 و3 يونيو

وكان من المقرر أن ينتهي وقف إطلاق النار الهش بين إسرائيل وحزب الله في لبنان بعد غد الأحد.

وقال تومي بيجوت في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي: "نأمل أن تُسهم هذه المناقشات في إحراز تقدم نحو سلام دائم بين البلدين، وأن يعترف كل منهما اعترافا كاملا بسيادة الآخر وسلامة أراضيه، وأن يُرسيا أمنا حقيقيا على طول حدودهما المشتركة."