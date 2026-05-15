الجيش الإسرائيلي يُعلن مقتل أحد جنوده في لبنان

أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الجمعة مقتل أحد جنوده في جنوب لبنان، ما يرفع إلى 20 حصيلة عناصره الذين لقوا مصرعهم منذ بدء حربه مع "حزب الله" المدعوم من إيران في مطلع مارس الفائت.

وأفاد الجيش في بيان بأن الرقيب أول نيغيف داغان البالغ 20 عاما "قُتِل خلال المعارك في جنوب لبنان".

وبذلك يرتفع إلى 20 إجمالي عدد القتلى الإسرائيليين في لبنان منذ بدء الحرب مع "حزب الله" في الثاني من مارس، هم 19 جنديا وشخص مدني يعمل بالتعاقد لحساب الجيش.

وأسفرت الهجمات الإسرائيلية على لبنان خلال الفترة نفسها عن سقوط نحو 2800 قتيل، بينهم ما لا يقل عن 200 طفل، وفقا للسلطات اللبنانية.