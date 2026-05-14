البرلمان العراقي يمنح الثقة لحكومة علي الزيدي

منح البرلمان العراقي الثقة للحكومة العراقية الجديدة برئاسة علي فالح الزيدي بحضور من 280 نائبا من أصل إجمالي عدد نواب البرلمان البالغ 329 نائبا .

وحضر مراسم منح الثقة الرئيس العراقي نزار آميدي ورئيس مجلس القضاء الأعلى في العراق القاضي فائق زيدان ومحمد شياع السوداني رئيس تحالف الاعمار والبناء ونيجيرفان برزاني رئيس إقليم كردستان وقادة الكتل السياسية في العراق.

وأغلقت الأجهزة الأمنية مداخل المنطقة الخضراء الحكومية أمام حركة المواطنين وسمحت لسيارات المسموح فقط لهم بالتزامن مع بدء وقائع جلسة البرلمان العراقي.