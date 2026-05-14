فتح هرمز سلماً أو حرباً.. ترامب يحسم ملف إيران بعد زيارة الصين

أفاد موقع «أكسيوس»، نقلاً عن مسؤولين أمريكيين، بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد يُقدم على خطوته التالية بشأن إيران فور عودته من زيارته إلى الصين، في ظل تصاعد التوتر حول مضيق هرمز وحرية الملاحة في واحد من أهم الممرات البحرية في العالم.

وبحسب المسؤولين، فإن الخيارات المطروحة أمام ترامب تشمل استئناف «مشروع الحرية»، الهادف إلى إعادة حركة الملاحة في مضيق هرمز وضمان عبور السفن عبره، في مسار قد يمنح واشنطن فرصة للضغط على طهران من دون الانزلاق مباشرة إلى مواجهة عسكرية واسعة.

لكن خياراً آخر لا يزال مطروحاً، وفق التقرير، يتمثل في شن حملة قصف جديدة تستهدف البنية التحتية الإيرانية، إذا قررت الإدارة الأمريكية أن الوسائل السياسية أو العمليات البحرية غير المباشرة لن تكون كافية لردع إيران ومنعها من التحكم بحركة العبور في المضيق.

وتأتي هذه المعطيات بعد محادثات ترامب مع الرئيس الصيني شي جين بينغ في بكين، حيث برز ملف مضيق هرمز بوصفه أحد الملفات المركزية في النقاشات، مع سعي واشنطن إلى تثبيت مبدأ حرية الملاحة ومنع إيران من فرض وقائع جديدة على طرق شحن الطاقة العالمية.