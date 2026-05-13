رئيس البرلمان العربي يدين تسلل عناصر من الحرس الثوري الإيراني إلى جزيرة بوبيان الكويتية





أدان معالي محمد بن أحمد اليماحي رئيس البرلمان العربي، بأشد العبارات قيام عناصر من الحرس الثوري الإيراني بالتسلل إلى جزيرة بوبيان الكويتية لتنفيذ أعمال عدائية، ما أسفر عن إصابة أحد منتسبي القوات المسلحة الكويتية، مؤكدًا أن هذا العمل الإجرامي يعكس نهجًا عدائيًا مرفوضًا وانتهاكًا سافرًا لسيادة دولة الكويت وللقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

وأكد "اليماحي"، في بيان أصدره اليوم دعم البرلمان العربي التام لدولة الكويت في حقها المشروع في الدفاع عن النفس وفي كل ما تتخذه من إجراءات للتصدي الحازم لهذه الاعتداءات الإرهابية والتجاوزات الإيرانية الخطيرة، والحفاظ على أمنها واستقرارها وأمن مواطنيها والمقيمين على أراضيها، مجددًا التأكيد على أن الأمن القومي لدولة الكويت جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي.