الإمارات تتضامن مع مصر وتدين اختطاف ناقلة نفط قبالة اليمن

أدانت دولة الإمارات حادث اختطاف ناقلة نفط أثناء إبحارها قبالة السواحل اليمنية، وعلى متنها عدد من البحارة المصريين، وما تبعه من اقتياد السفينة إلى المياه الإقليمية للصومال، مؤكدة أن هذه الأعمال الإجرامية تمثل تهديداً مباشراً لأمن الملاحة البحرية ولسلامة خطوط التجارة الدولية.

وأكدت وزارة الخارجية في بيان لها، تضامن دولة الإمارات الكامل مع جمهورية مصر العربية الشقيقة، ومع أسر وذوي البحارة المختطفين، ودعمها للمساعي الرامية إلى ضمان سلامتهم وتأمين الإفراج عنهم، مشددة على أهمية تكثيف الجهود الدولية للتصدي لعمليات القرصنة والجريمة المنظمة في الممرات البحرية الحيوية.

كما أكدت الوزارة أن أمن الملاحة البحرية يشكل ركيزة أساسية لاستقرار الاقتصاد العالمي وحركة التجارة الدولية، مجددة موقف دولة الإمارات الداعي إلى تعزيز التعاون الإقليمي والدولي لحماية السفن التجارية، وضمان سلامة الطواقم البحرية، والحفاظ على أمن واستقرار الملاحة البحرية.

في الأثناء أعربت وزارة الخارجية عن إدانة واستنكار دولة الكويت الشديدين لحادثة اختطاف ناقلة النفط، التي يتواجد على متنها ثمانية بحارة مصريين، في المياه الإقليمية اليمنية، واقتيادها قسراً إلى المياه الإقليمية الصومالية بالقرب من إقليم بونتلاند، في انتهاك صارخ لأحكام القانون الدولي وكافة الأعراف الدولية ذات الصلة، ولا سيما اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار.

وأكدت الوزارة تضامن دولة الكويت الكامل مع جمهورية مصر العربية الشقيقة، وتأييدها لكافة ما تتخذه من إجراءات لضمان أمن وسلامة مواطنيها، والعمل على عودتهم سالمين، كما تشدد على أهمية تضافر الجهود الإقليمية والدولية لإنهاء عملية الاختطاف، وضمان الإفراج الفوري عن البحارة، ومحاسبة مرتكبي هذا العمل الإجرامي، بما يسهم في تعزيز أمن الملاحة البحرية وحماية المدنيين وترسيخ الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.

وكانت وزارة الخارجية المصرية قالت أول من أمس إنها تتابع عن كثب حادث اختطاف ناقلة النفط (إم/تي يوريكا) من المياه الإقليمية اليمنية واقتيادها إلى المياه الإقليمية للصومال بالقرب من إقليم بونتلاند.

وأضافت الوزارة، في بيان، إن بدر عبدالعاطي وزير الخارجية وجه السفارة المصرية في مقديشيو بمتابعة أوضاع البحارة الثمانية المصريين المتواجدين على متن السفينة، وتقديم كافة أشكال الدعم والمساندة لهم، والعمل على سرعة الإفراج عنهم، والتواصل على أعلى مستوى مع السلطات الصومالية لضمان أمن وسلامة البحارة المصريين.