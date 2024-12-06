جزر البهاما ترفض مقترح ترامب لاستقبال مهاجرين مُرحّلين

أعلنت جزر البهاما أنها رفضت مقترحا لاستقبال مهاجرين من دول أخرى رحّلتهم الولايات المتحدة في عهد دونالد ترامب الذي وعد باتخاذ إجراءات صارمة ضد الهجرة غير الشرعية خلال ولايته الثانية.

ووفقا لشبكة إن بي سي نيوز، فإن فريق الرئيس الأمريكي المنتخب أعدّ لائحة بالدول التي يرغب في رؤيتها تستقبل مهاجرين غير شرعيين، حتى لو لم يكونوا من تلك الدول، وهي: جزر البهاما وبنما وغرينادا وجزر تركس وكايكوس في منطقة البحر الكاريبي.

وقد أعربت اثنتان من هذه الدول، هما بنما وجزر تركس وكايكوس، عن التحفظات نفسها التي أبدتها جزر البهاما.

وقالت رئاسة حكومة جزر البهاما، وهي دولة من دول الكومنولث البريطاني تقع على بعد بضع مئات من الكيلومترات قبالة ساحل فلوريدا، في بيان "لقد عُرض هذا الاقتراح على حكومة جزر البهاما، لكن رئيس الوزراء درسه ورفضه بشدة". وشدد مكتب رئيس حكومة هذا البلد البالغ عدد سكانه نحو 400 ألف نسمة على أن "جزر البهاما ببساطة لا تملك الموارد اللازمة لتلبية طلب كهذا" .

وأضاف "منذ أن رفض رئيس الوزراء هذا الاقتراح، لم تحصل أي تبادلات أو مناقشات أخرى مع الفريق الانتقالي لدونالد ترامب أو أي كيان آخر بشأن هذه المسألة.

وحكومة جزر البهاما تتمسك بموقفها". من جهتها قالت وزارة الخارجية البنمية إنها لم تتلق أي اقتراح من هذا القبيل، لكنها شددت في بيان على أنها "بموجب القانون الدولي غير ملزمة باستقبال مُرحّلين من غير البنميين".

بدوره، قال أرلينغتون موسغروف، وزير الهجرة في جزر تركس وكايكوس التي تواجه أصلا موجة هجرة من هايتي، إن "الفرض الأحادي لسياسات الترحيل إلى بلدان ثالثة، مثل تلك التي تريدها على ما يبدو إدارة ترامب المقبلة، يتعارض بشكل أساسي مع المعايير الدولية".

وشدد في بيان على أن "جزر تركس وكايكوس لن تشارك في أي برنامج يهدف إلى نقل أفراد قسرا إلى هنا ضد إرادتهم أو رغبتنا".