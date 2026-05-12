أمريكا وبريطانيا تستهدفان إيران بعقوبات جديدة





فرضت الولايات المتحدة الاثنين عقوبات على 12 فردا وكيانات على ارتباط بطهران، متهمة إياهم بـ"تسهيل" بيع وشحن النفط الإيراني إلى الصين، وذلك قبل أيام من زيارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى بكين.

وجاء في بيان صادر عن وزارة الخزانة الأميركية "يعتمد الحرس الثوري الإيراني على شركات تشكّل واجهة في بيئات اقتصادية متساهلة لإخفاء دوره في مبيعات النفط وتحويل عائداتها إلى النظام الإيراني". وذكر البيان أسماء عدد من الأفراد المقيمين في إيران وشركات مقرّها في هونغ كونغ، من ضمن الجهات المشمولة بالعقوبات.

كما استهدفت بريطانيا 3 منظمات و9 أفراد بعقوبات، والمستهدفون على صلة بأنشطة عدائية مرتبطة بإيران



