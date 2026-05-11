نتنياهو: الحرب "لم تنتهِ بعد"مع بقاء اليورانيوم المخصّب في إيران

اعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن الحرب في إيران "لم تنتهِ بعد" مع احتفاظ طهران باليورانيوم المخصّب، وذلك بحسب مقتطفات من مقابلة مع قناة أمريكية.

وقال نتانياهو في حديث لبرنامج "60 دقيقة" بثته شبكة "سي بي اس" "أعتقد أن الحرب حققت الكثير، لكنها لم تنتهِ بعد لأن ثمة مواد نووية، يورانيوم مخصّب، يجب أن يتم نقله الى خارج إيران. لا تزال ثمة مواقع لتخصيب اليورانيوم يجب أن يتم تفكيكها".

وردا على سؤال عن كيف يمكن إخراج هذا المخزون، أجاب رئيس الوزراء الإسرائيلي "تدخل وتنقله خارجا"، مشيرا الى أن لترامب موقفا مشابها.

وأضاف "لن أتحدث عن الوسائل العسكرية، لكن ما قاله الرئيس ترامب لي (هو) +أريد الدخول+".

وفي مقابلة منفصلة أجراها مع صحافية أمريكية، شدد ترامب على أن طهران هزمت عسكريا، وأن مخزونها من اليورانيوم المخصّب يمكن سحبه "متى أردنا ذلك".

وقال الرئيس الأمريكي "سنصل الى ذلك في مرحلة ما، متى أردنا ذلك. سنخضعه للمراقبة... يخضع للمراقبة بشكل جيد جدا. إذا اقترب أحد من ذاك المكان، سنعلم بذلك، وسنقوم بقصفهم".

من جهته، قال نتنياهو إنه يفضّل حلا سياسيا للتعامل مع مسألة اليورانيوم.

وأضاف "أعتقد أن الأمر ممكن ماديا. هذه ليست المشكلة. إذا توصلت إلى اتفاق وتمكنت من إخراجه، لم لا؟ هذه هي الطريقة الأفضل".

ورفض رئيس الوزراء الإسرائيلي الخوض في أي تفاصيل بشأن سبل عسكرية للتعامل مع هذه المسألة، مضيفا "لن أعطي جدولا زمنيا، لكنني أقول إن هذه مهمة بالغة الأهمية".