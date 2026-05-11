الإمارات تتصدى لعدوان إيراني وتدين اعتداءات على الكويت وقطر

«مجلس التعاون» يدين الهجمات الإيرانية الآثمة على دول الخليج

مصر: استهداف السفن التجارية والمدنية انتهاك صارخ للقانون الدولي ومبادئ حرية الملاحة

واصلت إيران عدوانها على دول المنطقة، إذ استهدفت دولة الإمارات والكويت وقطر بطائرات مسيرة.

وأعلنت وزارة الدفاع أن الدفاعات الجوية الإماراتية تعاملت، أمس، مع طائرتين مسيّرتين قادمتين من إيران.

ومنذ بدء الاعتداءات الإيرانية السافرة، تعاملت الدفاعات الجوية الإماراتية مع 551 صاروخاً باليستياً، و29 صاروخاً جوالاً، و2265 طائرة مسيّرة.

ولم تسجل أي حالات استشهاد أو إصابات أو وفيات خلال الساعات الماضية، وبذلك بلغ إجمالي عدد الشهداء، شهيدين، منذ بدء الاعتداءات الإيرانية السافرة، إضافة إلى استشهاد مدني من الجنسية المغربية متعاقد مع القوات المسلحة، فيما بلغ إجمالي عدد القتلى 10 مدنيين من الجنسيات: الباكستانية، والنيبالية، والبنغلادشية، والفلسطينية، والهندية، والمصرية.

كما بلغ إجمالي عدد الإصابات منذ بدء الاعتداءات الإيرانية السافرة على دولة الإمارات 230 إصابة من جنسيات متعددة، تشمل: الإماراتية، والمصرية، والسودانية، والإثيوبية، والفلبينية، والباكستانية، والإيرانية، والهندية، والبنغلادشية، والسريلانكية، والأذربيجانية، واليمنية، والأوغندية، والإريترية، واللبنانية، والأفغانية، والبحرينية، والقمرية، والتركية، والعراقية، والنيبالية، والنيجيرية، والعمانية، والأردنية، والفلسطينية، والغانية، والإندونيسية، والسويدية، والتونسية، والمغربية، والروسية.

وأكدت وزارة الدفاع أنها على أهبة الاستعداد والجاهزية للتعامل مع أي تهديدات، والتصدي بحزم لكل ما يستهدف زعزعة أمن الدولة، بما يضمن صون سيادتها وأمنها واستقرارها، ويحمي مصالحها ومقدراتها الوطنية.

على صعيد متصل، أدانت الإمارات العربية المتحدة بأشد العبارات الاعتداءات الإرهابية على دولة الكويت بطائرات مسيرة.

وأكدت وزارة الخارجية، في بيان لها، أن هذه الاعتداءات الإرهابية تمثل انتهاكاً لسيادة دولة الكويت وتهديداً لأمنها واستقرارها. وأعربت عن تضامن الدولة الكامل مع دولة الكويت الشقيقة، ودعمها في كل ما من شأنه حفظ أمنها واستقرارها.

انتهاك سيادة

كما أدانت دولة الإمارات بأشد العبارات الاعتداء الإرهابي بطائرة مسيرة الذي استهدف سفينة بضائع تجارية في المياه الإقليمية لدولة قطر الشقيقة، وتسبب في اندلاع حريق محدود في السفينة دون وقوع أي إصابات.

وأكدت وزارة الخارجية، في بيان، أن هذا الاعتداء الإرهابي يمثل انتهاكاً لسيادة دولة قطر وتهديداً لأمنها واستقرارها.

وأعربت عن تضامن دولة الإمارات الكامل مع دولة قطر الشقيقة، ودعمها في كل ما من شأنه حفظ أمنها واستقرارها.

وأكدت وزارة الخارجية، أن هذا الاعتداء يشكل انتهاكاً صارخاً لقرار مجلس الأمن رقم 2817، الذي شدد على حرية الملاحة ورفض استهداف السفن التجارية أو تعطيل الممرات البحرية الدولية، مشددة على أن استهداف الملاحة التجارية واستخدام مضيق هرمز كأداة ضغط أو ابتزاز اقتصادي يعد أعمال قرصنة، ويشكل تهديداً مباشراً لاستقرار المنطقة وشعوبها ولأمن الطاقة العالمي.

موقف خليجي

في السياق، أدان جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، بأشد العبارات الهجمات الإيرانية الآثمة التي استهدفت دولة الإمارات العربية المتحدة ودولة الكويت.

وأكد معاليه، في بيان، أن النهج الإيراني الغادر يسعى بشكل ممنهج إلى زعزعة استقرار وأمن المنطقة، وتقويض الأمن الإقليمي، في انتهاك صارخ لمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة ومبادئ حسن الجوار.

كما أكد دعم دول المجلس الكامل لدولة الإمارات العربية المتحدة ودولة الكويت في جميع الإجراءات التي تتخذانها للحفاظ على أمنهما واستقرارهما، وسلامة المواطنين والمقيمين على أراضيهما.

إلى ذلك، أدانت مصر حادث استهداف سفينة بضائع تجارية في المياه الإقليمية لدولة قطر، وفقاً لبيان للمتحدث باسم الخارجية المصرية.

وأكدت مصر أن استهداف السفن التجارية والمدنية يمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي ومبادئ حرية الملاحة البحرية، وتصعيداً خطيراً يهدد أمن الممرات المائية والتجارة العالمية.

وأعربت مصر عن تضامنها الكامل مع دولة قطر الشقيقة، ودعمها لكافة الإجراءات التي تتخذها لحماية أمنها وسيادتها وتأمين حركة الملاحة البحرية، مجددة تحذيرها من التداعيات الخطيرة لاستمرار التصعيد الإقليمي على أمن واستقرار المنطقة.