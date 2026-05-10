نتنياهو: الحرب مع إيران لم تنته بعد





اعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن الحرب في إيران "لم تنتهِ بعد" مع احتفاظ طهران باليورانيوم المخصّب، وذلك بحسب مقتطفات من مقابلة مع قناة أميركية.

وقال نتنياهو في حديث لبرنامج "60 دقيقة" تبثه شبكة "سي بي اس" كاملا في وقت لاحق الأحد "أعتقد أن الحرب حققت الكثير، لكنها لم تنتهِ بعد لأن ثمة مواد نووية، يورانيوم مخصّب، يجب أن يتم نقله الى خارج إيران. لا تزال ثمة مواقع لتخصيب اليورانيوم يجب أن يتم تفكيكها".

وردا على سؤال عن كيف يمكن إخراج هذا المخزون، أجاب رئيس الوزراء الإسرائيلي "تدخل وتنقله خارجا"، مشيرا الى أن لترامب موقف مشابه.

وأضاف "لن أتحدث عن الوسائل العسكرية، لكن ما قاله الرئيس ترامب لي (هو) +أريد الدخول+".

وفي مقابلة منفصلة أجراها مع صحافية أميركية ومن المقرر أن تبث لاحقا الأحد، شدد ترامب على أن طهران هزمت عسكريا، وأن مخزونها من اليورانيوم المخصّب يمكن سحبه "متى أردنا ذلك".

وقال الرئيس الأميركي "سنصل الى ذلك في مرحلة ما، متى أردنا ذلك. سنخضعه للمراقبة... يخضع للمراقبة بشكل جيد جدا. اذا اقترب أحد من ذاك المكان، سنعلم بذلك، وسنقوم بقصفهم".

من جهته، قال نتانياهو إنه يفضّل حلا سياسيا للتعامل مع مسألة اليورانيوم.

وأضاف "أعتقد أن الأمر ممكن ماديا. هذه ليست المشكلة. إذا توصلت إلى اتفاق وتمكنت من إخراجه، لم لا؟ هذه هي الطريقة الأفضل".