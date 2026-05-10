رئيس البرلمان العربي يدين الهجوم بالمسيّرات على دولة الكويت





أدان معالي محمد بن أحمد اليماحي رئيس البرلمان العربي، بشدة الهجوم بمسيرات معادية داخل المجال الجوي لدولة الكويت، مؤكدًا أن هذه الأعمال العدائية تمثل انتهاكًا صارخًا لسيادة دولة الكويت وتهديدًا مباشرًا لأمن واستقرار المنطقة.

وأعرب "اليماحي"، في بيان اليوم، عن تضامن البرلمان العربي التام مع دولة الكويت في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها والحفاظ على سلامة أراضيها وأجوائها، مشددًا على أن أمن دولة الكويت جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي.

وأشاد رئيس البرلمان العربى، بجاهزية القوات المسلحة الكويتية وكفاءتها العالية ويقظتها المستمرة، وما أظهرته من قدرة كبيرة على التصدي لأي تهديدات تمس أمن الوطن وسلامة المواطنين والمقيمين على أراضيه.