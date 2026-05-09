8 قتلى بضربات إسرائيلية في جنوب لبنان





قُتل ثمانية أشخاص على الأقل بضربات إسرائيلية في جنوب لبنان السبت، مع شن إسرائيل غارات جنوب بيروت، خارج معاقل حزب الله.

ورغم سريان وقف لإطلاق النار منذ 17 أبريل، تواصل إسرائيل ضرباتها وعمليات التفجير ونسف المنازل في البلدات الحدودية، بينما يشنّ الحزب هجمات على القوات التي تحتل أجزاء من جنوب البلاد، ويطلق صواريخ ومسيّرات عليها أو نحو شمال إسرائيل.

والسبت، أعلن حزب الله إطلاق "محلّقة انقضاضية" على تجمع لجنود في شمال إسرائيل، مشيرا الى أن ذلك يأتي ردا على مواصلة الدولة العبرية ضرباتها في لبنان.

وقال الجيش الإسرائيلي إن مسيّرات "مفخّخة" أطلقت باتّجاه إسرائيل، تسبّبت إحداها بإصابة "جندي احتياط في جيش الدفاع بجروح خطيرة، كما أُصيب ضابط احتياط وجندي احتياط آخر بجروح متوسطة".