السيسي وماكرون يشددان وقف الحرب في غزة واحتواء التصعيد الإقليمي

شدد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، خلال مباحثاتهما في مصر اليوم، على ضرورة احتواء التوترات الإقليمية الراهنة وتجنيب المنطقة مزيدا من التصعيد، وبحثا تثبيت اتفاق وقف الحرب في قطاع غزة وتنفيذ استحقاقات مرحلته الثانية.

واستعرض الرئيس المصري تحركات بلاده لتعزيز نفاذ المساعدات الإنسانية إلى غزة دون قيود والبدء في عملية إعادة الإعمار، معرباً عن قلقه البالغ إزاء تصاعد الانتهاكات في الضفة الغربية.

وأكد أنه لا سبيل للاستقرار سوى بإحياء العملية السياسية لإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وفقاً لمقررات الشرعية الدولية، مثمنا الدور الفرنسي البناء في دعم القضية الفلسطينية.

وحذر الجانبان من التداعيات السلبية لعدم الاستقرار على الأمن العالمي وسلاسل الإمداد وحركة التجارة، مؤكدين في سياق متصل أهمية الحفاظ على السلم والاستقرار في لبنان، إلى جانب بحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين دول البحر المتوسط.