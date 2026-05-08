الكويت تدين الاعتداءات الإيرانية الآثمة التي استهدفت الإمارات





أعربت دولة الكويت عن إدانتها واستنكارها الشديدين للاعتداءات الإيرانية الآثمة التي طالت دولة الإمارات العربية المتحدة باستخدام الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة مما أدى إلى وقوع عدد من الإصابات.

وأكدت وزارة الخارجية الكويتية في بيان اليوم بثته وكالة الأنباء الكويتية (كونا) أن استمرار هذه الاعتداءات وتكرارها يشكلان انتهاكا صارخا لسيادة دولة الإمارات العربية المتحدة وتهديدا مباشرا لأمنها واستقرارها وتصعيدا مرفوضا يقوض جهود خفض التوتر وترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة.

وجددت تضامن دولة الكويت الكامل مع دولة الإمارات العربية المتحدة ودعمها لكل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها معربة عن تمنياتها للمصابين بالشفاء العاجل.