اعتداء إيراني غادر على ناقلة «أدنوك» في هرمز

«التعاون الخليجي»: استمرار الاعتداءات الغاشمة قرصنة وابتزاز خطير لأمن الممرات والمضايق البحرية

البحرين تشدد على ضرورة التزام إيران بوقف جميع الأعمال العدائية

قطر: الاعتداء الإيراني خرق فاضح لقواعد القانون الدولي وحرية الملاحة البحرية

الكويت: استهداف السفن التجارية خرق فاضح لقرار مجلس الأمن والقانون الدولي

الأردن يعلن التضامن المطلق مع الإمارات والوقوف معها في كل ما تتخذه من خطوات لحماية سيادتها

مصر: استهداف السفن التجارية وتعطيل الممرات البحرية انتهاك صارخ لمبادئ القانون الدولي

البرلمان العربي يدعو المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته واتخاذ موقف رادع تجاه الانتهاكات

أعربت دولة الإمارات عن إدانتها واستنكارها الشديدين للاعتداء الإيراني الإرهابي الذي استهدف ناقلة وطنية تابعة لشركة «أدنوك» باستخدام طائرتين مسيّرتين أثناء مرورها من مضيق هرمز دون تسجيل أي إصابات.

وأكدت وزارة الخارجية، في بيان، أن هذا الاعتداء يشكل انتهاكاً صارخاً لقرار مجلس الأمن رقم 2817، الذي شدد على حرية الملاحة ورفض استهداف السفن التجارية أو تعطيل الممرات البحرية الدولية، مشددة على أن استهداف الملاحة التجارية واستخدام مضيق هرمز كأداة ضغط أو ابتزاز اقتصادي يعد أعمال قرصنة من قبل الحرس الثوري الإيراني، ويشكل تهديداً مباشراً لاستقرار المنطقة وشعوبها ولأمن الطاقة العالمي.

وشددت دولة الإمارات على ضرورة وقف إيران هذه الاعتداءات الغادرة، بما يضمن التزامها الكامل بوقف جميع الأعمال العدائية، وإعادة فتح المضيق بشكل كامل وغير مشروط، بما يحقق أمن المنطقة واستقرار الاقتصاد والتجارة العالميين.

موقف ثابت

وقال معالي الدكتور أنور قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، إن استهداف إيران ناقلة وطنية تابعة لأدنوك يؤكد أن التهديد الإيراني لأمن واستقرار المنطقة مستمر ولا يمكن تجاهله. وكتب معاليه منشوراً عبر حسابه على منصة «إكس»، جاء فيه: «يستمر العدوان الإيراني الغاشم، وأعمال القرصنة البحرية باستهداف ناقلة وطنية تابعة لأدنوك أثناء عبورها مضيق هرمز.. موقف الإمارات ثابت في رفض العدوان ومع حرية الملاحة في هذا الممر الدولي الحيوي».

وأضاف معاليه: «هذه الاعتداءات تؤكد أن التهديد الإيراني لأمن واستقرار المنطقة مستمر ولا يمكن تجاهله».

ابتزاز خطير

بدوره، أكد مجلس التعاون الخليجي أن الاستهداف الغاشم ابتزاز خطير لأمن الممرات والمضايق البحرية.

وأدان الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، جاسم محمد البديوي، في بيان، الهجمات وأكد أن استمرار هذه الاعتداءات الغاشمة الإيرانية، باستهدافها للسفن العابرة للمضيق هو قرصنة وابتزاز خطير لأمن الممرات والمضايق البحرية، ويمثل انتهاكاً صارخاً لقرارات مجلس الأمن المتعلقة بهذه الصلة وفي مقدمتها القرار رقم 2817.

وأعرب البديوي عن تضامن مجلس التعاون الكامل مع دولة الإمارات، ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على سيادتها وأمنها واستقرارها.

دعم

وأدانت مملكة البحرين واستنكرت بشدة الاعتداء الإرهابي الإيراني، باعتباره انتهاكاً صارخاً لقواعد القانون الدولي، واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، وقرارات المنظمة البحرية الدولية، وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2817.

وأكدت وزارة الخارجية، في بيان، تضامن مملكة البحرين الكامل مع دولة الإمارات، ودعمها التام لما تتخذه من إجراءات لحماية مصالحها الحيوية، مشددة على ضرورة التزام إيران بوقف جميع الأعمال العدائية، وإعادة ضمان حرية الملاحة البحرية في مضيق هرمز بشكل كامل وغير مشروط، وفقاً للقوانين والاتفاقيات الدولية، باعتبارها ركيزة أساسية لأمن الطاقة، واستقرار إمدادات الغذاء والدواء، وانسياب التجارة العالمية، وتعزيز النمو الاقتصادي، وترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.

خرق فاضح

وأدانت دولة قطر بشدة الاعتداء الإيراني، وعدته خرقاً فاضحاً لقواعد القانون الدولي وحرية الملاحة البحرية، وانتهاكاً صارخاً لقرار مجلس الأمن رقم 2817.

وأكدت وزارة الخارجية القطرية، في بيان، رفض دولة قطر القاطع استخدام مضيق هرمز كورقة ضغط، ودعوتها إلى إعادة فتحه دون شروط، وتأكيدها أن حرية الملاحة في هذا الممر الحيوي تعد مبدأ راسخاً لا يقبل المساومة، وأن استمرار إغلاق المضيق يعرض المصالح الحيوية لدول المنطقة للخطر.

وشددت الوزارة على ضرورة وقف الاعتداءات الإيرانية غير المبررة على ممتلكات الدول الشقيقة، مؤكدة في الوقت ذاته تضامن دولة قطر الكامل مع دولة الإمارات، ودعمها لكل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على ممتلكاتها.

كما أدانت دولة الكويت الاعتداء الإيراني الآثم. وقال بيان لوزارة الخارجية الكويتية تعرب وزارة الخارجية عن إدانة واستنكار دولة الكويت الشديدين للاعتداء الإيراني الآثم الذي استهدف ناقلة وطنية تابعة لدولة الإمارات في عمل عدائي وتهديد مباشر لسلامة الملاحة البحرية وأمن الممرات الدولية.

وأضافت: «تؤكد الوزارة وقوف دولة الكويت الكامل إلى جانب دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة ودعمها لكل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها ومصالحها».

وشددت على أن استهداف السفن التجارية وتعريض حركة الملاحة للخطر يمثل خرقاً فاضحاً لقرار مجلس الأمن رقم 2817 والقانون الدولي وانتهاكاً صريحاً لمبدأ حرية الملاحة في الممرات المائية الدولية ويهدد أمن المنطقة وسلامة خطوط الإمداد العالمية.

ودعت إلى الوقف الفوري لمثل هذه الاعتداءات وضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز وسائر الممرات البحرية الدولية وعدم استخدام الممرات البحرية أداة للضغط أو الابتزاز.

انتهاك صارخ

كما أدانت المملكة الأردنية الهاشمية الاعتداء الإيراني، باعتباره انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وقرار مجلس الأمن رقم 2817. وأكدت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية في بيان، رفض الأردن واستنكاره هذا الاعتداء، مشددة على تضامن الأردن المطلق مع دولة الإمارات، ووقوفه الكامل معها في كل ما تتخذه من خطوات لحماية سيادتها وأمنها وسلامة مواطنيها.

إدانة

بدورها، أدانت مصر بأشد العبارات واستنكرت الاعتداء السافر الذي استهدف ناقلة إماراتية أثناء مرورها من مضيق هرمز.

وشددت مصر، في بيان لوزارة الخارجية، على أن استهداف السفن التجارية وتعطيل الممرات البحرية الدولية يعد انتهاكاً صارخا لمبادئ القانون الدولي التي تؤكد وتضمن حرية الملاحة الدولية، محذرة من أن مثل هذه الممارسات يمثل تهديداً خطيراً لأمن واستقرار المنطقة، ولإمدادات الطاقة العالمية، وحرية حركة التجارة الدولية.

وأكدت مصر تضامنها الكامل ووقوفها مع دولة الإمارات في ما تتخذه من تدابير وإجراءات لحماية أمنها ومصالحها الوطنية، مشددة على رفضها القاطع لأي أعمال تستهدف المساس بأمن واستقرار دول الخليج العربي.

وشددت مصر على أن أمن دولة الإمارات جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري، مؤكدة الارتباط العضوي والوثيق بين أمن الإمارات وأمن مصر والمنطقة بأسرها.

استنكار عربي

وأعرب معالي محمد بن أحمد اليماحي، رئيس البرلمان العربي، عن إدانته واستنكاره الشديدين للاعتداء الإيراني.

وأكد أن هذا الاعتداء الإرهابي يشكل تحدياً صارخاً لكافة القوانين والمواثيق الدولية والقرارات الدولية التي تكفل حرية الملاحة في الممرات المائية. ودعا رئيس البرلمان العربي في بيان، المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته واتخاذ موقف حازم ورادع تجاه هذه الانتهاكات السافرة، بما يضمن أمن الملاحة الدولية وحماية الممرات المائية الدولية، ومحاسبة مرتكبي هذه الاعتداءات التي تهدد الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي وأمن الطاقة العالمي.

وأكد معاليه تضامن البرلمان العربي الكامل مع دولة الإمارات في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها وسيادتها وصون استقرارها.