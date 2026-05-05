المدمّرات الأمريكية تطارد «أسراب البعوض» الإيراني في هرمز





قال قائد القيادة المركزية الأمريكية، الأدميرال براد كوبر، إن الجيش الأمريكي استخدم سفناً تجارية ترفع العلم الأمريكي لعبور مضيق هرمز أولاً، في خطوة وصفها بأنها تهدف إلى «تقديم نموذج» لبقية السفن التجارية، وسط تصاعد التوترات في الممر الملاحي الحيوي.

وأوضح كوبر أن الولايات المتحدة «تحمّلت المخاطر» عبر الدفع بسفن تحمل العلم الأمريكي في المرحلة الأولى من العبور، مشيراً إلى أن سفناً حربية أمريكية عبرت المضيق أيضاً، بالتزامن مع عمل عدة مدمرات أمريكية داخل الخليج لتأمين الملاحة.

وأكد قائد القيادة المركزية أن القوات الأمريكية استخدمت «قدرة منخفضة الرصد» لتمهيد المسار عبر المضيق، في إشارة إلى وسائل عسكرية متقدمة جرى توظيفها لكشف التهديدات وتأمين الطريق أمام السفن.

وأضاف كوبر أن عمليات زرع الألغام من جانب إيران «لم تكن واسعة النطاق إلى الحد الذي كان متوقعاً»، في وقت تواصل فيه المدمرات الأمريكية مراقبة الزوارق الإيرانية الصغيرة التي توصف عسكرياً بـ«أسراب البعوض»، نظراً لاعتمادها على الحركة السريعة والهجمات المتفرقة في بيئة بحرية ضيقة ومعقدة.