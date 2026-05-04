البحرين تدين بشدة الاعتداء الإرهابي الإيراني على ناقلة نفط إماراتية بمضيق هرمز





أدانت مملكة البحرين واستنكرت بشدة الاعتداء الإرهابي الإيراني الذي استهدف ناقلة تابعة لشركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك"، باستخدام طائرتين مسيّرتين أثناء مرورها من مضيق هرمز، باعتباره انتهاكًا صارخًا لقواعد القانون الدولي، واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، وقرارات المنظمة البحرية الدولية، وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2817.

وأكدت وزارة الخارجية، في بيان لها اليوم، تضامن مملكة البحرين الكامل مع دولة الإمارات ، ودعمها التام لما تتخذه من إجراءات لحماية مصالحها الحيوية، مشددةً على ضرورة التزام إيران بوقف جميع الأعمال العدائية، وإعادة ضمان حرية الملاحة البحرية في مضيق هرمز بشكل كامل وغير مشروط، وفقًا للقوانين والاتفاقيات الدولية، باعتبارها ركيزةً أساسيةً لأمن الطاقة، واستقرار إمدادات الغذاء والدواء، وانسياب التجارة العالمية، وتعزيز النمو الاقتصادي، وترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.