السودان.. انفجارات في مطار الخرطوم وأم درمان

هزّت انفجارات عنيفة صباح ونهار الاثنين مناطق متفرقة من العاصمة السودانية، كان أبرزها في نهاراً في الناحية الشرقية لمطار الخرطوم عبر طائرات مسيرة أصابت أجزاء من حرم المطار بعدد 4 قذائف في وقت كانت تبدو فيه الحياة عادية في ظل تزايد عدد رحلات الطيران الداخلية من مدينة بورتسودان حيث لم تستأنف الرحلات الدولية المباشرة حتى الآن إلى الخرطوم.

وسارعت السلطات الأمنية في المطار إلى إجلاء العاملين بمجرد سقوط القذائف المتتالية لضمان سلامتهم، ولم تظهر المعلومات الأولية حدوث إصابات أو ضحايا بينما ساد الهدوء الحذر حول محيط المطار والمرافق القريبة من شرق الخرطوم.

وسبق ذلك هجوم مشابه بطائرات مسيّرة استهدف محيط قاعدة وادي سيدنا العسكرية في مدينة أم درمان في الساعات الأولى من الصباح ولم يصدر بيان بشأن حجم الخسائر فيما شوهد تصاعد أعمدة الدخان وسماع أصوات انفجارات متتالية بالقرب من القاعدة العسكرية.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن اطلاق الطائرات المُسيرة، في ظل تعدد الحركات المسلحة المتواجدة في العاصمة، لا سيما بعد الانشقاقات التي حدثت مؤخراً بوصول أحد قادة الدعم السريع مع مجموعة من أعوانه وإعلان انضمامهم إلى معسكر الجيش.