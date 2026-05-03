إسرائيل تصادق على صفقة لشراء طائرات مقاتلة من الولايات المتحدة

صادقت إسرائيل الأحد على صفقة بمليارات الدولارات لشراء سربين من الطائرات المقاتلة من الولايات المتحدة.

وتشمل الصفقة شراء سرب من مقاتلات "إف-35" الشبحية متعددة المهام من شركة لوكهيد مارتن، وسربا آخر من طائرات "إف-15 آي إيه" من شركة بوينغ، بحسب ما ذكرت وزارة الدفاع الإسرائيلية.

وقال وزير الدفاع يسرائيل كاتس في بيان إن الصفقة تهدف إلى "ضمان التفوق الجوي لإسرائيل لعقود قادمة".

وأضاف أن "اقتناء طائرات إف-35 وإف-15 آي إيه يمثل ركنا أساسيا في خطة درع إسرائيل التي تهدف إلى منح الجيش الإسرائيلي تفوقا نوعيا دائما".

وتُعد طائرة "إف-35"، وهي ثمرة مشروع مشترك بين الولايات المتحدة وعدد من حلفائها، من أكثر الطائرات العسكرية تطورا في العالم، وتملك إسرائيل بالفعل عشرات منها.

وقال نتانياهو إن الصفقة ستعزز "التفوق الجوي الكبير" لإسرائيل، لكنه تعهد بالبدء في تصنيع أسلحة وطائرات مقاتلة محليا.

وأضاف "يمكن لطيارينا الوصول إلى أي مكان في أجواء إيران وهم مستعدون لذلك إذا لزم الأمر".

وتابع رئيس الوزراء "خلال العقد المقبل سنضيف 350 مليار شيكل (118 مليار دولار) إلى ميزانية الدفاع من أجل تصنيع هذه الأسلحة داخل إسرائيل وعدم الاعتماد على الموردين الأجانب".