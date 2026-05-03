سوريا: غارات أردنية تستهدف مقراً يحتوي على أسلحة ومخدرات في السويداء

أفاد التلفزيون الرسمي السوري بأن غارات أردنية استهدفت مقرا يحتوي على أسلحة ومخدرات في محافظة السويداء ذات الغالبية الدرزية والتي تقع أنحاء فيها خارج سيطرة سلطات دمشق.

وأورد التلفزيون الرسمي نقلا عن مصادر محلية قولها إن "غارات لطائرات حربية يرجح أنها أردنية تستهدف مقرا يحتوي على أسلحة ومخدرات تسيطر عليه العصابات المتمردة في قرية شهبا في السويداء".

من جهتها، أعلنت القوات المسلّحة الأردنية في بيان تنفيذ "عملية ردع" استهدفت "عددا من المواقع لتجّار الأسلحة والمخدرات على الواجهة الحدودية الشمالية للمملكة".

أضاف البيان أن "القوات المسلحة ستواصل التعامل الاستباقي الحاسم والرادع مع أي تهديد يمس أمن المملكة وسيادتها".

وأفادت مصادر محلية مراسل وكالة فرانس برس بأن سلسلة غارات استهدفت خمسة مواقع على الأقل، طالت إحداها مستودعات في بلدة عرمان.

وذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان أن احدى الغارات استهدفت محيط مقر أمني محلي بالقرب من مدينة شهبا، مشيرا إلى تضارب الأنباء بشأن حجم الأضرار.

وازدهر تصنيع حبوب الكبتاغون والاتجار بها خلال الحرب الأهلية السورية وقبل سقوط بشار الأسد في ديسمبر 2024، حيث أصبحت من أكبر صادرات البلاد وشكلت مصدر تمويل رئيسي لحكومة الرئيس السابق

وغزت هذه الحبوب المخدرة الدول المجاورة التي أعلنت من حين لآخر عن عمليات ضبط وطلبت من لبنان وسوريا تكثيف الجهود لمكافحتها.

وسبق للأردن أن شن غارات على جنوب سوريا لاستهداف شبكات تهريب المخدرات. ومنذ أن تولت السلطات الجديدة السلطة في سوريا بعد الإطاحة بالأسد، التزمت دمشق وعمان بمكافحة تهريب المخدرات على حدودهما.

وتسيطر على مناطق من محافظة السويداء المتاخمة للأردن مجموعات درزية مسلحة لا تتبع السلطة في دمشق، بما في ذلك مدينة السويداء.