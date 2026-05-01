قطر تشدد على ضرورة إنهاء أشكال العنصرية كافة وتعزيز التسامح والتعايش





أكدت دولة قطر أهمية القضاء على العنصرية والتمييز العنصري بجميع مظاهره وأشكاله، داعية إلى تعزيز ثقافة التسامح والتعايش والاحترام المتبادل لمواجهة التحديات الراهنة.

جاء ذلك في بيان دولة قطر، خلال الاجتماع غير الرسمي للجنة القضاء على التمييز العنصري الذي عقدته مع الدول الأطراف في الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، المنعقد بجنيف.

وأشار البيان إلى أن قطر خطت خطوات متقدمة في إطار جهودها الرامية إلى تعزيز قيم المساواة ونشر خطاب التسامح وقبول الآخر، واعتماد السياسات والخطط التي تكرس بيئة مجتمعية تعددية وآمنة وخالية من التوترات ومظاهر التعصب والكراهية والتمييز، انطلاقا من قناعتها الراسخة بأن العنصرية والتمييز العنصري يشكلان مخالفة لجميع المواثيق والأعراف الدولية والوطنية.

وقال إنه في ظل التحديات الإقليمية والدولية الراهنة، تزداد الحاجة إلى تجنب أي مقاربات قد تؤدي بصورة مباشرة أو غير مباشرة، إلى تغذية الاستقطاب أو تكريس الخطابات التي قد تفهم باعتبارها مبررا للتمييز أو الإقصاء أو الاستهداف على أسس العرق أو الأصل.

وشدد البيان على أن حماية مبادئ عدم التمييز تتطلب الحفاظ على الطابع التعاوني للحوار، وصون المنابر الدولية من أي ممارسات قد تؤثر على التوازن المطلوب في تناول القضايا ذات الصلة.