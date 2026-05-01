البحرين تعرب عن رفضها القاطع لتصريحات الخارجية الإيرانية





أعربت وزارة خارجية مملكة البحرين عن رفضها القاطع للتصريحات الأخيرة الصادرة عن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، والتي تمثل تدخلاً سافرًا ومرفوضًا في الشؤون الداخلية لمملكة البحرين، وانتهاكًا واضحًا لمبادئ السيادة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى.

ونقلت وكالة أنباء البحرين "ترفض مملكة البحرين بشكل قاطع الادعاءات الإيرانية التي تفتقر إلى المصداقية، وتؤكد أن محاولة تصوير الإجراءات القانونية والسيادية على أنها انتهاكات لحقوق الإنسان إنما تمثل تسييساً مرفوضًا وتضليلًا متعمدًا للحقائق".

وأكدت وزارة الخارجية البحرينية مجددًا على ضرورة التزام إيران بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة، وتدعوها إلى وقف سياساتها التصعيدية وتصريحاتها غير المسؤولة، واحترام سيادة الدول، والامتناع عن التدخل في شؤونها الداخلية.