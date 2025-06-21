إيران وإسرائيل تشنان موجات من الهجمات المتبادلة صباح اليوم

أطلقت إيران صباح اليوم السبت موجة جديدة من الهجمات الصاروخية على إسرائيل حسبما ذكرته وكالة مهر للأنباء الإيرانية فيما أعلن سلاح الجو الإسرائيلي أنه شن غارات على مواقع لتخزين الصواريخ وإطلاقها في وسط إيران وفقا لما نقلته وسائل الإعلام الدولية.

وفي الليلة الماضية شن الجيش الإسرائيلي موجة من الضربات ضد أهداف في غرب إيران باستخدام نحو 15 مقاتلة وفقا لما نقلته وسائل الإعلام في حين أعلنت إيران أن هجومها الصاروخي قبل الأخير على إسرائيل استهدف قاعدتين جويتين حسبما نقلته وسائل الإعلام عن بيان صادر عن الحرس الثوري الإيراني.