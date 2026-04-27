جنوب السودان: مقتل 14 شخصا في تحطّم طائرة قرب جوبا





قتل 14 شخصا بينهم الطيار في تحطّم طائرة صغيرة قرب جوبا عاصمة جنوب السودان، بحسب ما أفادت هيئة الطيران المدني المحلية الاثنين.

وقالت هيئة الطيران المدني في جنوب السودان في بيان، إنّ الطائرة من طراز سيسنا، وأقلعت من مطار جوبا الدولي في الساعة 7,15 بتوقيت غرينتش، وتحطّمت على بعد حوالى 20 كيلومترا من العاصمة، ولم ينج أي من ركابها، وكان على متن الطائرة 12 شخصا من جنوب السودان وشخصان من كينيا.

وقال أحد أعضاء فريق الإنقاذ التابع للأمم المتحدة الذي أُرسل إلى المكان، طالبا عدم كشف اسمه، "كانت جميع الجثث متفحّمة لدرجة يصعب معها التعرّف عليها".

وأوضحت هيئة الطيران المدني أنّ التقارير الأولية تفيد بأنّ سبب الحادث هو "الظروف الجوية السيئة، خصوصا انخفاض مستوى الرؤية".