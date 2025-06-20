تضرر بنايات رئيسية في محطة خنداب للماء الثقيل في إيران

أكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية على موقع إكس اليوم الجمعة أن لديها معلومات تفيد بتضرر بنايات رئيسية في موقع خنداب البحثي للماء الثقيل في إيران إثر هجمات إسرائيلية بما في ذلك وحدة التقطير.

وتلك المعلومات هي تحديث لتقييم الوكالة أمس الخميس الذي قالت فيه إن المفاعل تعرض للاستهداف دون رصد تأثيرات إشعاعية.

من جانبه أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم أن سلاح الجو نفذ سلسلة أخرى من الضربات على أهداف إيرانية وأصاب عشرات المواقع.

وقالت قوات الدفاع الإسرائيلية على تطبيق تليغرام "قصفت أكثر من 60 طائرة مقاتلة تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي عشرات من الأهداف العسكرية في إيران ".

وأضافت قوات الدفاع الإسرائيلية أن الضربات أصابت "مواقع إنتاج صواريخ عسكرية ومقر منظمة الابتكار والبحوث الدفاعية الإيرانية للبحث وتطوير مشروع الأسلحة النووية في إيران".

وتابعت قوات الدفاع الإسرائيلية "تم قصف العديد من المواقع الصناعية المستخدمة في تصنيع صواريخ في منطقة طهران" مضيفة أن تلك المواقع كان يتم استخدامها كمركز صناعي رئيسي لوزارة الدفاع الإيرانية".

وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن في وقت سابق اليوم الجمعة قصف ثلاث قاذفات صواريخ في إيران كانت جاهزة للإطلاق.

وقال متحدث باسم الجيش الإسرائيلي إن القاذفات كانت جاهزة لإطلاق الصواريخ باتجاه الأراضي الإسرائيلية، وفقا لصحيفة (يديعوت أحرنوت) الإسرائيلية.

كما أشار المتحدث إلى أن الجيش الإسرائيلي استهدف أيضا القائد العسكري الذي خطط لتنفيذ عمليات الإطلاق.

كما أشار الجيش إلى أن دفاعاته الجوية نجحت في اعتراض سلسلة من الهجمات بالمسيرات التي أطلقتها إيران.

ودخل الصراع بين البلدين أسبوعه الثاني، حيث يواصل الطرفان تبادل الهجمات وسط تصاعد التوترات الإقليمية.